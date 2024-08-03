Специалист рассказал, как выбрать клинику для донорской спермы

Гинеколог, расскажите мне, что вам нужно знать. Женщины и пары, рассматривающие возможность использования донорской спермы, должны учитывать несколько важных факторов при выборе поставщика медицинских услуг.
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