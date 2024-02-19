Прорыв в Авдеевке предсказывала военная математика

Освобождение Авдеевки войдет в историю современных войн. Одна из главных причин для этого та, что фактически на наших глазах произошел выход из того самого «позиционного тупика», в который, как утверждали военные теоретики, уперлась спецоперация.
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