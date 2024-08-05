Драка зеков в Петербурге: мужчины молотком и гвоздодером дубасили прохожих

Одного из пострадавших увезли в больницу в тяжелом состоянии. В Парголово ночью произошла драка. Двое пьяных мужчин, вооруженные столярным молотком и гвоздодером, вступили в перепалку с двумя прохожими и избили их, передает 78.
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