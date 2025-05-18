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Русская весна

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Ночью нанесен масштабный удар «Геранями» по Киевской области (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью нанесен масштабный удар «Геранями» по Киевской области (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью Армия России нанесла масштабный удар «Геранями» по Киевской области. Враг сообщает, что всего было запущено 273 дрона.

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