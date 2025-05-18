Ночью нанесен масштабный удар «Геранями» по Киевской области (ФОТО, ВИДЕО)

Ночью Армия России нанесла масштабный удар «Геранями» по Киевской области. Враг сообщает, что всего было запущено 273 дрона.
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