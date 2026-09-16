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Царьград

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Житель Тольятти получил 11,5 лет за заказ убийства на 7 млн рублей

Житель Тольятти получил 11,5 лет за заказ убийства на 7 млн рублей

В Самарской области житель Тольятти осуждён на 11,5 лет колонии строгого режима за организацию убийства бывшей жены, её брата и охранника.

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