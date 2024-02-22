Как в США превращают устаревшую 70-летнюю авиабомбу Мк-80 в высокоточное оружие

Авиабомбы семейства Мк-80 появились на вооружении ВС США в начале 50-х годов прошлого века. Семейство включало четыре базовые модели стандартных калибров (калибр авиабомб обозначается в их номинальной массе): Мк 81 – 250 фунтов, Мк 82 – 500 фунтов, Мк 83 – 1000 фунтов, Мк 84 – 2000 фунтов.
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