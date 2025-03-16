Мухамадуллин сыграл 22:57 против «Вашингтона» – личный рекорд в НХЛ. У него 2 броска, 2 хита, 1 блок и «минус 3»

Защитник «Сан-Хосе» принял участие в матче с «Кэпиталс» (1:5) в регулярном чемпионате НХЛ. В 24 играх в сезоне на счету 23-летнего россиянина 8 (1+7) очков при нейтральной полезности и среднем времени на льду 17:13.
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