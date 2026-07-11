Аргументы недели «Надо готовить свои кадры»: Володин жёстко отчитал Минтруд за наплыв неквалифицированных «ценных» иностранных специалистов Казалось бы, неоспоримая истина наконец-то пробила себе дорогу в высокие кабинеты.
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