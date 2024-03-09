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Крымский эксперт Смирнов назвал провалом встречу Эрдогана и Зеленского

Крымский эксперт Смирнов назвал провалом встречу Эрдогана и Зеленского

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом прошедшую встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президент Украины, по его словам, абсолютно недоговороспособен.

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