Крымский эксперт Смирнов назвал провалом встречу Эрдогана и Зеленского

Глава Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов назвал провалом прошедшую встречу украинского лидера Владимира Зеленского с президентом Турции Тайипом Эрдоганом, президент Украины, по его словам, абсолютно недоговороспособен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии