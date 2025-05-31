Киев оставим на закуску: что ждёт Зеленского в бункере? Ирэн ОрлонскаяВ последние дни Киев сталкивается с интенсивными атакующими действиями, которые затрагивают ряд областей, включая Днепропетровскую, Николаевскую, Запорожскую, Одесскую, Харьковскую и Сумскую.
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