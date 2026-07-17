В ДРК усиливается риск распространения вируса Эболы

Риск усиления распространения лихорадки Эболы между различными районами Демократической Республики Конго (ДРК) создает угрозу дальнейшего распространения вируса, заявил глава офиса Международной организации по миграции (IOM) ООН в Мозамбике Эндрю Мбала 17 июля на брифинге ООН.
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