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Мичков набрал 3 очка в матче с «Куньлунем», повторив личный рекорд в КХЛ

Форвард «Сочи» Матвей Мичков набрал 3 (1+2) очка в матче с «Куньлунем» (7:2). 18-летний игрок повторил свой рекорд результативности в Фонбет Чемпионатах КХЛ.

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