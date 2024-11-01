Нападающий «Спортинга» Виктор Дьекереш после матча 10-го тура чемпионата Португалии с «Эштрелой» (5:1), где он оформил покер, прокомментировал слухи о своем возможном уходе в «Манчестер Юнайтед» вслед за главным тренером «львов» Рубеном Аморимом.