Макрон высказался о снятии санкций с России. Как Европа и США оценивают возможность отмены ряда ограничений?

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал преждевременным вопрос снятия санкций с России. Во время пресс-конференции с украинским главой Владимиром Зеленским в Париже он отметил, что тема отмены ограничений против Москвы должна обсуждаться в рамках долгосрочного и надежного мирного урегулирования.