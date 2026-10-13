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Представлены SSD SanDisk для NAS со скоростью до 14,9 ГБ/с и ресурсом записи до 14 ПБ

Представлены SSD SanDisk для NAS со скоростью до 14,9 ГБ/с и ресурсом записи до 14 ПБ

Серия NAS 600 использует SATA, а NAS 800 — PCIe Gen5 и доступна объемом до 7,68 ТБ SanDisk открыла продажи двух серий твердотельных накопителей для сетевых хранилищ — NAS 600 и NAS 800.

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