Общественный штаб: Электронная очередь — это штатная работа системы голосования

Проголосовать дистанционно смогут все желающиеЭлектронные очереди во время дистанционного голосования являются штатной работой системы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.
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