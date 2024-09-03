Общественный штаб: Электронная очередь — это штатная работа системы голосования

Проголосовать дистанционно смогут все желающиеЭлектронные очереди во время дистанционного голосования являются штатной работой системы, заявил начальник Управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов Правительства Москвы Артем Костырко на заседании Общественного штаба по наблюдению за выборами.