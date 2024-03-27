🔴 Жительницу Судака оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Как сообщили в МВД по Республике Крым, 40-летняя крымчанка в соцсети писала комментарии, в которых оскорбляла российских военных.
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🔴 Жительницу Судака оштрафовали на 30 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ Как сообщили в МВД по Республике Крым, 40-летняя крымчанка в соцсети писала комментарии, в которых оскорбляла российских военных.