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Царьград

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Курская авантюра обошлась ВСУ около 2,5 млрд долларов и 1,5 тыс единиц техники

Курская авантюра обошлась ВСУ около 2,5 млрд долларов и 1,5 тыс единиц техники

Подсчитана стоимость содержания 60-тысячной группировки в течение 8 месяцев и потери техники, не говоря о личном составе.

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