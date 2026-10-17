Освобождение Доброполья приближает мир во всем Донбассе. Об этом 17 октября заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.
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