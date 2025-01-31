ДТП с пострадавшим произошло на улице Мосина в Туле

Авария случилась утром, 30 января, на улице Мосина в Туле. 45-летняя женщина на автомобиле Mitsubishi, по информации Госавтоинспекции, не справилась с управлением и столкнулась с попутным автомобилем Hyundai, под управлением 30-летней женщины.