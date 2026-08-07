Золотой век “Горьковки”: как А. М. Кузнецова изменила библиотечную жизнь Верхневолжья

100 лет со дня рождения А. М. Кузнецовой — человека‑эпохи Тверской «Горьковки». 7 августа исполняется 100 лет со дня рождения Анны Михайловны Кузнецовой — директора, чьё руководство стало «золотой эпохой» Калининской (ныне Тверской областной) библиотеки имени А.
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