Домашние пирожки с яйцом и луком – это та самая выпечка, знакомая очень многим. Нежное тесто отлично дополняет сытная начинка из вареного яйца и свежего зеленого лука.
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