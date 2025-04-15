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Ротенберг поздравил Демидова с успешным дебютом в НХЛ: «Ваня, мы тобой гордимся! Только вперед!»

Ротенберг поздравил Демидова с успешным дебютом в НХЛ: «Ваня, мы тобой гордимся! Только вперед!»

Главный тренер СКА Роман Ротенберг поздравил нападающего «Монреаля» Ивана Демидова с успешным дебютом в НХЛ.

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