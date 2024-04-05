За ходом капитального ремонта в школах будут следить родители и учителя

Как сообщил сайт «Единой России» ЕR.ru, партия подключится к подготовке реестра учреждений образования, которые приведут в порядок по поручению Владимира Путина Ремонт 1053 российских школ запланирован в 2024 году за счет средств федерального бюджета.
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