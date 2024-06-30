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Министерство обороны рассмотрит план ответных мер на провокации НАТО

Министерство обороны рассмотрит план ответных мер на провокации НАТО

Министерство обороны рассмотрит план ответных мер на провокации НАТО Ирэн ОрлонскаяВ свежем обращении министр обороны Российской Федерации прозвучал приказ, который вызвал радость и оживление как в армии, так и среди населения.

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