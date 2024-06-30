Министерство обороны рассмотрит план ответных мер на провокации НАТО Ирэн ОрлонскаяВ свежем обращении министр обороны Российской Федерации прозвучал приказ, который вызвал радость и оживление как в армии, так и среди населения.
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