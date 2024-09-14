Ученый рассказал о результатах промаха «Луны-1» мимо спутника Земли

Великое открытие помогла сделать советская межпланетная станция «Луна-1», несмотря на промах мимо спутника Земли, заявил руководитель Института космических исследований (ИКИ) РАН, научный руководитель первого этапа лунной программы РФ академик Лев Зеленый, 14 сентября сообщает ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии