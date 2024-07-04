Натали Портман спровоцировала слухи о романе с Гадом Эльмалехом

После развода с мужем Натали Портман стала появляться на публике в компании разных мужчин. Ещё недавно 42-летнюю актрису заметили в обществе 28-летнего Пола Мескаля, а на днях Натали вместе с комиком Гадом Эльмалехом посетила ресторан Costes в центре Парижа.