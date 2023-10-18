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Парламентская газета

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Си Цзиньпин назвал принципы проекта «Пояс и путь»

Си Цзиньпин назвал принципы проекта «Пояс и путь»

Только общими усилиями мир может добиться великих свершений и решать самые сложные задачи. Об этом в ходе выступления с программной речью на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

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