Си Цзиньпин назвал принципы проекта «Пояс и путь»

Только общими усилиями мир может добиться великих свершений и решать самые сложные задачи. Об этом в ходе выступления с программной речью на церемонии открытия 3-го Форума высокого уровня по международному сотрудничеству в рамках «Пояса и пути» заявил председатель КНР Си Цзиньпин.