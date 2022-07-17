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Товарищеские матчи. «Байер» сыграет с «Панатинаикосом», «Наполи» – с «Перуджей», «Бенфика» против «Фулхэма»

Европейские клубы проводят очередные товарищеские матчи в рамках подготовки к сезону.  Товарищеские матчи «Байер» – «Панатинаикос» – 18:00 «Лацио» – «Триестина» – 19:00 «Наполи» – «Перуджа» – 19:00  «Бенфика» – «Фулхэм» – 22:15  ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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