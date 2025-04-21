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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Спартак» и «Локомотив» закончат серии с «Салаватом» и «Авангардом» сегодня, считают букмекеры. Команды Запада ведут 3:2 в сериях

«Спартак» и «Локомотив» закончат серии с «Салаватом» и «Авангардом» сегодня, считают букмекеры. Команды Запада ведут 3:2 в сериях

«Авангард» примет «Локомотив», а «Спартак» встретится с «Салаватом Юлаевым» в 6-м матче серии 2-го раунда Кубка Гагарина.

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