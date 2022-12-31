«Енисей» объявил об уходе Горлова с поста главного тренера. Он близок к назначению в «Пари НН»

Артем Горлов покинул пост главного тренера «Енисея». 35-летний специалист и красноярский клуб договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.
Популярные статьи
- Валентина Матвиенко: «Семья Пеле потеряла близкого человека, Бразилия – национального героя, а весь мир – личность планетарного масштаба»
- Федун об РФС и Азии: «Быстро рождаются только кошки. Нужно определиться, насколько переход реален, и попытаться договориться с Европой»
- Карлос Сайнс приехал к отцу на «Дакар»: «Очень нравится атмосфера – я мог бы поучаствовать»
Свежие комментарии