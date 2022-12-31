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«Енисей» объявил об уходе Горлова с поста главного тренера. Он близок к назначению в «Пари НН»

«Енисей» объявил об уходе Горлова с поста главного тренера. Он близок к назначению в «Пари НН»

Артем Горлов покинул пост главного тренера «Енисея». 35-летний специалист и красноярский клуб договорились о прекращении сотрудничества по обоюдному соглашению сторон.

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