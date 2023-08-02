Военное обозрение

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Штурмовые подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ на Куземовском участке Купянского направления

Штурмовые подразделения ВС РФ нанесли поражение формированиям двух бригад ВСУ на Куземовском участке Купянского направления

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают успешно наступать на Куземовском участке Купянского направления.

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