Глава европейской дипломатии обвинил Израиль в «финансировании» ХАМАС

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Израиль финансово поддерживал палестинское движение ХАМАС для противостояния Палестинской национальной администрации.
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