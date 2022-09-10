Инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ГИБДД провела занятия с учениками начальных классов школы-интерната в городе Рязани

В ходе мероприятия дети под руководством сотрудника ГИБДД вспоминали значение сигналов светофора и дорожных знаков, как выглядит дорожная разметка и для чего нужно дорожное ограждение, как пешеходам вести себя при пересечении проезжей части.
В ходе мероприятия дети под руководством сотрудника ГИБДД вспоминали значение сигналов светофора и дорожных знаков, как выглядит дорожная разметка и для чего нужно дорожное ограждение, как пешеходам вести себя при пересечении проезжей части.
Свежие комментарии