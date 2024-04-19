"Волнорез" не дал БПЛА ВСУ поразить оставленный в поле на ночь "Солнцепек"

Военные Вооруженных сил Украины с помощью FPV-дронов всю ночь атаковали оставленную в поле российскую тяжелую огнеметную систему (ТОС) "Солнцепек", но не смогли ее поразить из-за того, что на ней установлен мобильный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) "Волнорез".