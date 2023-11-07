Убийственный тандем: Благодаря связке А-50 и С-400 ВСУ лишились целого авиаполка

Российская армия использовала уникальную систему загоризонтного наведения зенитных ракет Константин Ольшанский Фото: Виталий Невар/ТАСС Украинские и натовские действия в зоне СВО отслеживает самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50, точнее — его модернизированная версия А-50У.
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