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Царьград

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Гаага вновь пытается украсть активы России. В Москве пригрозили ответом

Гаага вновь пытается украсть активы России. В Москве пригрозили ответом

Попытки конфисковать российские активы не останутся без ответа, предупредили в посольстве РФ.Российское посольство в Нидерландах заявило о новой попытке Гааги конфисковать замороженные в Европе российские активы.

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