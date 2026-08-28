Гаага вновь пытается украсть активы России. В Москве пригрозили ответом

Попытки конфисковать российские активы не останутся без ответа, предупредили в посольстве РФ.Российское посольство в Нидерландах заявило о новой попытке Гааги конфисковать замороженные в Европе российские активы.
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