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И жить, и учиться: подборка арендных квартир для студентов у вузов Барнаула. Фото

И жить, и учиться: подборка арендных квартир для студентов у вузов Барнаула. Фото

Уже на следующей неделе студенты вернутся к учебе, а пока многие из них решают вопрос с жильем — те, кто не хотят жить в общежитии или у родственников, ищут съемные квартиры.

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