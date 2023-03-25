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Президент Байден заявил, что не видит «на горизонте» угрозы взрыва в банковском секторе США

Президент Байден заявил, что не видит «на горизонте» угрозы взрыва в банковском секторе США

Президент Соединенных Штатов Джо Байден сделал заявление о том, что он не видит «на горизонте» угрозы взрыва в банковском секторе страны.

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