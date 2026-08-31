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Новые победы «восточников» — каким стал этот август для спортсменов

Новые победы «восточников» — каким стал этот август для спортсменов

В ЛСК «Восточный» завершаются спортивные сборы, каратисты вернулись с соревнований с медалями, а ХК «Восточник» проводил талантливого выпускника – рассказываем про главные события августа для АО «Восточный Порт».

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