Паковали всех. На бунте в Москве погорела даже Собчак

Мне она по - барабану! Даже, если бы сгорела! Я думаю, как и многим в стране!

..погорела Собчак...ПОГОРЕЛА НА ЧЕМ ?????????? ОНА-НЕПОТОПЛЯЕМА. К СОЖАЛЕНИЮ. СКАНДАЛЫ, ЕЕ СТИХИЯ. ЭТО ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНАЯ И ОПАСНАЯ ОСОБЬ. НО КРЫША СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ...

Лидия Курзаева

в Москве прошла еженедельная акция жён мобилизованных из 50-100 человек , которые собрались чтобы потребовать возвращения своих близких домой. Что значит потребовать? Значит их мужчин должны отпустить домой , а остальные пусть воюют до победного конца. Разве это справедливо? В стране СВО, а они митинги проводят. Эти женщины только позорят своих мужей. А насчёт Собчак всё понятно. Где какой скандал, там ей необходимо засветиться.