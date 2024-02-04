Царьград Фото: globallookpress.com В Москве состоялась несанкционированная акция, на которой были задержаны корреспонденты нескольких либеральных изданий.
Паковали всех. На бунте в Москве погорела даже Собчак
Комментарии
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ЛН
Леонид Никоноров
Мне она по - барабану! Даже, если бы сгорела! Я думаю, как и многим в стране!
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1 час.
ВМ
Владимир Моргунов
..погорела Собчак...ПОГОРЕЛА НА ЧЕМ ?????????? ОНА-НЕПОТОПЛЯЕМА. К СОЖАЛЕНИЮ. СКАНДАЛЫ, ЕЕ СТИХИЯ. ЭТО ПСИХИЧЕСКИ БОЛЬНАЯ И ОПАСНАЯ ОСОБЬ. НО КРЫША СЛИШКОМ ВЫСОКАЯ...
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47 мин.
Лидия Курзаева
в Москве прошла еженедельная акция жён мобилизованных из 50-100 человек , которые собрались чтобы потребовать возвращения своих близких домой. Что значит потребовать? Значит их мужчин должны отпустить домой , а остальные пусть воюют до победного конца. Разве это справедливо? В стране СВО, а они митинги проводят. Эти женщины только позорят своих мужей. А насчёт Собчак всё понятно. Где какой скандал, там ей необходимо засветиться.
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23 мин.
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