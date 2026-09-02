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Царьград

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Силуанов назвал финансовый диалог России и США важным шагом

Силуанов назвал финансовый диалог России и США важным шагом

Глава Минфина России Антон Силуанов обсудил финансовые вопросы с министром финансов США Скоттом Бессентом на саммите "Группы 20" в Эшвилле 31 августа и 1 сентября.

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