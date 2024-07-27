Создание малых архитектурных форм из переработанного вторичного пластика

В последние десятилетия проблема пластиковых отходов приобрела глобальный масштаб. С каждым годом увеличивается количество пластика, который попадает на свалки и в океаны, нанося вред экологии и животным.
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