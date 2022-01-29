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Член СНБ США Харрелл: санкции против России коснутся промышленности, а не потребителей

Член СНБ США Харрелл: санкции против России коснутся промышленности, а не потребителей

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена планирует с помощью санкций ослабить промышленный потенциал России в случае ее вторжения на Украину, заявил член Совета национальной безопасности (СНБ) США Питер Харрелл.

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