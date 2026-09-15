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Камилә Вәлиева Мексикада чыгыш ясаячак

Камилә Вәлиева Мексикада чыгыш ясаячак

Россия фигуралы шуучысы Камилә Вәлиева Мексикада Донован Каррильо шоуында катнашачак. 20 яшьлек спортчы 3 һәм 4 октябрьдә Мехиконың «Pista de Hielo Santa Fe» аренасы бозында чыгыш ясаячак.

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