Продавцов автомобилей могут обязать извещать ГИБДД о сделке

Продавцов автомобилей могут обязать извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз (НАС), сообщают "Известия" со ссылкой на письмо, направленное в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.