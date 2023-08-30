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Продавцов автомобилей могут обязать извещать ГИБДД о сделке

Продавцов автомобилей могут обязать извещать ГИБДД о сделке

Продавцов автомобилей могут обязать извещать Госавтоинспекцию о совершенной сделке. С таким предложением выступил Национальный автомобильный союз (НАС), сообщают "Известия" со ссылкой на письмо, направленное в адрес главы МВД Владимира Колокольцева.

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