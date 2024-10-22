Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ответит на вопросы сенаторов

На пленарном заседании Совета Федерации 23 октября сенаторы рассмотрят законы о борьбе с использованием фиктивных браков для получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ, а также о дачной амнистии для хозяйственных построек.
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