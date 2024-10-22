Парламентская г...
НовостиПолитикаОбщество В мире Происшествия ЭкономикаКультура
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Парламентская газета

1 059 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Константин Самарин
    Да не о названии самолета думать надо Евтушенко, а о том, как поставить на крыло  вот уже 20 лет обещаемый российской...Самолеты Superjet...
  • Владимир Безгрешнов
    А Москва зачем все эти годы копила людские резервы. Для Сибири. Подгонят эшелоны - экспрессы . А может и жизнь застав...Матвиенко заявила...
  • Стефания Новак
    К чему эти "ТУРЫ" если все фальсификация! Все подтасуют и санду выберутВторой тур выборо...

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ответит на вопросы сенаторов

Глава «Ростеха» Сергей Чемезов ответит на вопросы сенаторов

На пленарном заседании Совета Федерации 23 октября сенаторы рассмотрят законы о борьбе с использованием фиктивных браков для получения иностранными гражданами миграционного статуса на территории РФ, а также о дачной амнистии для хозяйственных построек.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх