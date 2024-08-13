RSNA: скрининг выявил крупные легочные узлы у 42% некурящих взрослых

Профессор Розмарин Влигентхарт из Гронингенского университета в Нидерландах рассказал, что крупные легочные узлы часто возникают не только у курильщиков, но и у некурящих людей, присутствуя у каждого десятого человека в возрасте старше 45 лет.
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