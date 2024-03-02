Избивают одноклассников и угрожают резать головы: дети мигрантов не хотят интегрироваться в российское общество

" Как же я мог соврать, если сам Курбаши и спрашивал."- 80-е годы. Самый социализм. Группа русских туристов в Средней Азии. Молодожены- аксакал предлагает за жену молодому мужу 25 баранов! Типа, продай жену! Главный в ауле: председатель колхоза, он же секретарь парткома, он же мулла! Их менталитет не поменялся, надо, чтоб у нас он был жестко запрещен! Любая вслух произнесенная угроза типа:"Зарежу" и зафиксированная любыми способами(видео, аудио) должна вызывать уголовный процесс за угрозу убийства! Если сказал ребенок, сидеть должны его родители!

Станислав Курганский

Мигранты (концепт) Нужно перевернуть ситуацию, не правоохранительные органы контролируют, а сами мигранты это должны делать. Как? Создать условия при которых за любое нарушение, оскорбление и т.д. из страны высылались бы с мигрантом все родственники без права въезда в страну и все однофамильцы, но однофамильцы если докажут что не родственники могут получить снова право на въезд в нашу страну. И все эти действия за счёт диаспоры и точка. При таких условиях мигранты сами начнут тормозить своих дебилов. В Белоруссии проблем с мигрантами нет. Почему бы России не перенять опыт? https://www.yaplakal.com/forum7/topic2726609.html?utm_referrer=mirtesen.ru&utm_campaign=transit&utm_source=mirtesen&utm_medium=news&from=mirtesen