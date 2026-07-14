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Царьград

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Экс-президент Ирана арестован: "Моссад" годами вербовал Ахмадинежада - NYT

Экс-президент Ирана арестован: "Моссад" годами вербовал Ахмадинежада - NYT

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад помещён под домашний арест. Причина — многолетние тайные контакты с израильской разведкой, которые, как утверждает The New York Times, курировались лично главой «Моссада».

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